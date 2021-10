Roma 2021: sindacati fanno appello a lavoratori e pensionati della Capitale, andate a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le elezioni amministrative del 3-4 ottobre scorso hanno registrato in tutto il paese e anche a Roma un calo nella partecipazione al voto. Solo il 48,83 per cento degli aventi diritto, nella Capitale, ha esercitato davvero questo diritto: 8 punti percentuali in meno della precedente tornata elettorale. Questo significa che oltre un cittadino su due non si è recato alle urne. In alcuni territori la partecipazione si è attestata intorno al 40 per cento. Questo trend in discesa è un fenomeno che va avanti da tempo e che tocca l'apice nelle cosiddette periferie". Così, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola, il segretario generale della Cisl di Roma Capitale Rieti Carlo Costantini e il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica.