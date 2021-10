Roma 2021: sindacati fanno appello a lavoratori e pensionati della Capitale, andate a votare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partecipazione agli eventi e alle scelte è sempre un fatto importante nella vita democratica di un Paese - continuano - . Lo è perché le generazioni precedenti alla nostra hanno lottato per conquistare questo diritto, nient'affatto scontato. Lo è perché ognuno di noi deve essere consapevole che il proprio voto conta. In alcuni momenti la partecipazione diventa un elemento ancora più importante: questo avviene quando le trasformazioni che investono il mondo del lavoro, e dunque la società, portano con sé un peggioramento delle condizioni di vita, uno smarrimento. E nel disorientamento si rischia di perdere anche i riferimenti fondamentali. La scarsa affluenza alle urne - aggiungono - è un dato che ci preoccupa. E' il sintomo di una disaffezione da parte dei cittadini, di un profondo disagio, figlio, a sua volta, della disillusione. Negli ultimi anni le condizioni di lavoro sono peggiorate. Questo ha fatto venir meno la speranza in un cambiamento, ha fatto ripiegare ognuno nella propria solitudine". (segue) (Com)