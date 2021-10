Roma 2021: sindacati fanno appello a lavoratori e pensionati della Capitale, andate a votare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo del lavoro, come l'intera società, è soggetto a grandi cambiamenti. Nel prossimo futuro dovremo fare i conti con la frammentazione dei processi produttivi, dovremo mettere in campo idee e piattaforme per orientare le scelte che le istituzioni saranno chiamate a prendere. Trasformazioni profonde che coinvolgono anche le aree urbane e che rischiano di aumentare le diseguaglianze e il disagio senza il protagonismo e un ruolo attivo di tutti i corpi sociali. Siamo convinti - dicono ancora i segretari - che nessun rilancio delle città, nessun miglioramento della qualità della vita, nessun nuovo modello di sviluppo sostenibile possa realizzarsi senza il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori delle pensionate e dei pensionati. Solo attraverso una grande partecipazione democratica riusciremo a uscire dall'emergenza pandemica e a dare un futuro ai territori in cui viviamo". (segue) (Com)