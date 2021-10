Roma 2021: sindacati fanno appello a lavoratori e pensionati della Capitale, andate a votare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane - concludono i sindacalisti - in tutti i territori abbiamo chiesto alle candidate e a candidati di prendere l'impegno di aumentare i momenti di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori rivendicando il diritto a essere coinvolti. Abbiamo riaffermato soprattutto in questi ultimi giorni come sia indispensabile far vivere e applicare i contenuti di quella straordinaria Carta dei Valori che è la nostra Costituzione. La Costituzione dei diritti, primo tra tutti quello al lavoro, principio su cui si fonda la nostra Repubblica e che all'articolo 48 afferma che il voto è un diritto ma anche un dovere civico. L'esperienza ci insegna che un diritto è tale solo se si esercita. E allora esercitiamo i nostri diritti, partecipiamo tutte e tutti al voto" (Com)