Cina: interporto di Erenhot ha gestito 2.103 treni merci Cina-Europa nel 2021

- L’interporto di Erenhot, nella regione autonoma della Mongolia interna, ha gestito quest’anno 2.103 treni merci Cina-Europa, registrando un incremento del 16 per cento su base annua. Con 53 rotte ferroviarie, le quali mettono in comunicazione oltre 40 città cinesi con 60 destinazioni in 10 Paesi, Erenhot si configura come il più grande porto di terra situato al confine tra Cina e Mongolia. "Dall'inizio di quest'anno, l'attrezzatura e le strutture per l'ispezione alla frontiera della stazione di Erenhot sono state migliorate, contribuendo ad aumentare il numero di treni merci Cina-Europa che passano attraverso il confine", ha detto Zhang Peng, un funzionario dell’interporto. (Cip)