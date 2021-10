© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto internazionale di Meilan, nella provincia cinese meridionale di Hainan, ha ripristinato la propria operatività e oggi gestirà 289 voli, 186 in entrata e 112 in uscita. Nella giornata di ieri, le attività erano state preventivamente sospese per il passaggio del tifone Kompasu. (Cip)