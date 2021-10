Regno Unito: 292 milioni di euro ai medici di base se aumenteranno le visite di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici di base britannici riceveranno un finanziamento di 250 milioni di sterline (292 milioni di euro), se aumenteranno il numero dei pazienti che verranno visitati di persona. Come riporta il quotidiano britannico "The Guardian", si tratta di un piano d'azione del governo e del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) che segue delle consultazioni fra il ministro della Salute, Sajid Javid, e i medici di base nel Paese. Secondo questo nuovo programma, gli studi medici potranno partecipare a questo fondo di 250 milioni per assumere più personale come medici di base, fisioterapisti e podologi. L'accesso al fondo sarà però consentito solo se aumenta il numero dei pazienti visitati di persona negli ambulatori. L'idea è lasciare che i pazienti stessi scelgano se andare a farsi visitare direttamente negli studi medici oppure preferiscono parlare con il personale per telefono o in videochiamata. Secondo il programma, agli ambulatori che non riusciranno a soddisfare questa richiesta, sarà offerto "supporto per poter migliorare" la situazione. Dalla prossima primavera i dati saranno pubblicati ogni mese mostrando quale proporzione degli appuntamenti di ogni ambulatorio è avvenuta di persona o virtualmente. I medici di base hanno commentato la nuova direttiva come un'azione spudorata. (Rel)