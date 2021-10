Green pass: Bellanova, lavoratori senza vaccino autorizzato Ema potranno entrare in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo dando risposte anche per i camionisti stranieri che hanno un vaccino non approvato da Ema, potranno entrare in Italia". Lo ha detto la viceministra delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, a "24 Mattino" su Radio24. "Su Trieste ci aspettiamo che in queste ore si lavori tutti per risolvere questa questione", ha aggiunto. "A loro dico 'non fatevi strumentalizzare da chi vuole sabotare'. Non ho la percezione che i porti si possono bloccare, ci arrivano dati che ci dicono che la grande maggioranza dei lavoratori ha il green pass", ha concluso.(Rin)