Libia: Menfi e Dabaiba discutono i problemi legati alla dichiarazione di vice primo ministro Qatrani

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha incontrato il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, per discutere degli ultimi sviluppi nel Paese. Lo riferisce un comunicato stampa emesso dal Consiglio presidenziale, nel quale si afferma che le due parti hanno discusso le ragioni e le ripercussioni della dichiarazione rilasciata da Hussein al Qatrani, vice primo ministro e alcuni ministri e funzionari governativi della regione orientale e modi per risolvere tutti i problemi. Menfi ha ribadito il suo impegno con tutte le parti per mantenere la rotta del processo politico in accordo con la road map in un modo da superare l'attuale fase verso lo svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative il 24 dicembre. Menfi ha aggiunto che questa tappa è molto delicata e richiede responsabilità da parte di tutti per contribuire a realizzare le aspirazioni del popolo libico nella costruzione di uno Stato di diritto e di istituzioni sulla base della partecipazione di tutti. In precedenza, il vice primo ministro del Governo di unità nazionale, Hussein al Qatrani, ha dichiarato all'emittente "Libya al Ahrar" che l'istituzione di un governo parallelo nella Libia orientale è un'opzione "immediata e attuale". Questa posizione deriverebbe dalla "forte pressione dell'opinione pubblica in Cirenaica dopo la sospensione delle quote in alcuni settori pubblici e agenzie", ha spiegato Al Qatrani.(Lit)