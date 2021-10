Difesa: Guerini, bussola strategica deve essere salto di qualità per l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bussola strategica deve essere il momento del "salto di qualità" per la difesa europea: il lavoro su questo punto deve concludersi durante la presidenza di turno francese del Consiglio dell’Ue nel primo semestre 2022. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell’audizione davanti alle commissioni di Senato e Camera sul documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2021-2023. "Non serve un accordo al ribasso", ha dichiarato il ministro. Guerini ha sottolineato che il 21 ottobre ci sarà un “seminario interno” sul tema tra i ministri della Difesa dell’Ue, mentre poi si dovrà lavorare anche alla dichiarazione congiunta tra Ue e Nato. Il ministro ha indicato come temi di confronto a livello europeo l’articolo 44 del Trattato, la politica industriale dell'Ue e la Pesco 4 (tra Italia, Francia, Spagna e Germania) “che ha una valenza politica di traino rispetto alla discussione in sede europea”. L’aspetto tecnico della discussione, secondo Guerini, è tuttavia quello meno rilevante “in quanto conta la questione politica”. Secondo Guerini, infatti, la creazione di una forza di intervento rapido europeo è essenzialmente un tema politico. “La difesa europea significa già essere d’accordo su un analisi condivisa della minaccia”, ha osservato il ministro secondo cui vi sono potenziali divergenze tra i Paesi dell’Ue come l'Italia più orientati verso l’attenzione al fianco sud e quelli ad esempio dell'Europa orientale più proiettati verso il fianco est.(Res)