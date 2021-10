Cina: prezzi produzione in aumento del 10,7 per cento, ai massimi dal 1996

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei prezzi alla produzione nelle fabbriche cinesi ha toccato un picco del 10,7 per cento a settembre, a seguito del rincaro dei costi del carbone. Lo ha comunicato oggi la Commissione nazionale di statistica (Nbs), evidenziando che l’indice dei prezzi alla produzione (Ppi) non è mai stato così alto dal 1996. Il Ppi, che monitora l'andamento di un paniere di beni necessari alle differenti fasi dei processi produttivi, ha esibito aumenti in 36 dei 40 settori industriali monitorati dalla Nbs. Secondo Bruce Pang, responsabile della ricerca macroeconomica e strategica presso l’istituto China Renaissance Securities di Hong Kong, l’inflazione nelle fabbriche rimarrà elevata nei prossimi mesi, “con un aumento annuale del Ppi fino al 9 per cento”. A partire dal 2018, prosegue Pang, il Ppi annuale cinese ha subito un decremento progressivo, chiudendo a -0,3 per cento nel 2019 e subendo un ulteriore decremento dell’1,8 per cento nel 2020. L’aumento dell’inflazione procede al passo con la contrazione della domanda dei consumatori, determinata dalla crisi immobiliare ed energetica. L’indice dei prezzi al consumo (Cpi), infatti, ha subito un lieve decremento, passando dallo 0,8 per cento ad agosto allo 0,7 per cento nel mese di settembre. (Cip)