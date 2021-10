Alitalia: Lupo (M5s), troppe voci inascoltate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unico vero risultato ottenuto dai dirigenti a cui è stato affidato il dossier Alitalia, ovvero gli illustri Rivera e Giansante con tanto di semaforo verde del precedente ministro Gualtieri e poi di Franco, è quello di aver portato a casa la sanzione di 900 milioni. Per il resto la discontinuità di cui tanto si parla è rimasta impantanata sui diritti dei lavoratori e sui loro stipendi. Accanimento puro, e apertura di un varco molto pericoloso". E’ quanto afferma la senatrice Giulia Lupo (M5s). "Azienda statale senza Ccnl e assunzioni senza criteri di trasparenza - aggiunge -. Per il resto pare ci sia la 'discontinuità a intermittenza': stesse divise, stessi uffici, stessi codici, stessi manuali per il personale, stesse prime linee e ufficio del personale, stessi aerei, e al momento stesso logo - aggiunge in una nota -. Insomma, l'unica cosa che non era scritta era la discontinuità sui lavoratori, ed invece pare sia diventata la matrice di tutto. Compagnia italiana, che da di bandiera passa a start up col tricolore, nessuna continuità territoriale e questo vuol dire non assicurare servizio pubblico e connessioni sicure ai passeggeri delle isole che saranno collegati solo alle due maggiori città italiane. Ed il piano? Non lo si conosce, perché si farà dopo, prima gli esuberi poi gli aerei e infine le alleanze. Pensate le stesse che servono per sapere dove si vola, a quanto, e quindi di quali aerei si ha bisogno e con quanto personale. Continuo a vederlo come un piano al contrario. 1miliardo 350 milioni così facendo dureranno 2 anni più o meno. Vicina ai lavoratori Alitalia inascoltati".(com)