Cina-Usa: ambasciata di Pechino negli Usa, Washington non strumentalizzi Taiwan

- Gli Stati Uniti non si illudano di poter strumentalizzare Taiwan per contenere la Cina. Così il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington ha condannato l’incontro avvenuto tra funzionari statunitensi e la rappresentante di Taiwan a Washington, Hsiao Bi-khim. “Pechino reagirà contro qualsiasi dichiarazione o azione che metta in discussione il principio di una sola Cina o i propri interessi fondamentali”, ha fatto sapere l’ambasciata. (Cip)