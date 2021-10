Cina: mercato veicoli elettrici porta il prezzo del litio a 2.800 dollari per tonnellata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del litio in Cina è salito a 2.800 dollari per tonnellata a causa dell’impennata delle vendite globali di veicoli a nuova energia (Nev). Lo squilibrio tra domanda e offerta, secondo i dati della Shanghai Metal Market, ha portato il prezzo del carbonato di litio per batterie a 2.874 yuan per tonnellata nel mese di ottobre, con un incremento pari al 248 per cento dall’inizio dell’anno. Dati definiti “storici” dalla compagnia, che ricorda di come nel 2017 il picco massimo di prezzo del litio fosse di 2600 dollari per tonnellata. (Cip)