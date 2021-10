Credito: educazione finanziaria, online sito Fabi per spiegare banche e risparmio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online edufin.fabi.it con cui la Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) aderisce, per il quarto anno consecutivo, al mese dell'educazione finanziaria, l'iniziativa gestita dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, organismo istituito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Stando al relativo comunicato stampa, la nuova piattaforma web raccoglie guide multimediali, dati e analisi, video animazioni, articoli e approfondimenti su risparmio, investimenti, credito, sistemi di pagamento e nuove tecnologie finanziarie. “È necessario conoscere gli elementi fondamentali del settore, conoscere le caratteristiche dei conti correnti e dei mutui, per poter valutare le condizioni offerte sui singoli prodotti oltre che sui servizi bancari e finanziari: diamo convintamente il nostro contributo in direzione di una corretta educazione finanziaria nell'interesse del Paese, della clientela, delle lavoratrici e dei lavoratori bancari”, ha commentato il segretario generale, Lando Maria Sileoni. (Com)