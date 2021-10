Cina: Pechino esporterà programma ecologico “linea rossa” lungo la Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esporterà il proprio programma ecologico "linea rossa" nei Paesi che fanno parte della Nuova via della seta (Bri), nel tentativo di rafforzare la tutela della biodiversità. Lo ha annunciato il ministero dell’Ecologia e dell’ambiente cinese (Mee), precisando che la Cina punta ad estendere la propria esperienza in materia all’intera comunità globale. Il programma, avviato in Cina nel 2011 ed illustrato durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop15), delimita le principali zone ecologiche di un Paese elaborando misure di salvaguardia modellate sulle caratteristiche delle singole aree. Secondo Gao Jixi, direttore del Centro per le applicazioni satellitari sull'ecologia e sull'ambiente, “La ‘linea rossa’ per la protezione ecologica "è un modo innovativo di preservare l’ambiente e rafforza la capacità di far fronte ai cambiamenti climatici”. Gao ritiene che il programma consentirà alla Cina di proteggere il 30 per cento delle proprie risorse ecologiche entro il 2030. (Cip)