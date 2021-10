Carceri: evase da istituto Trani, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna in carcere Daniele Arciuli, il 22enne evaso il 26 agosto dal carcere di Trani in compagnia di Giuseppe Antonio de Noja, un altro detenuto costituitosi pochi giorni dopo la fuga. Arciuli è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Bari. Ora il giovane dovrà rispondere anche del reato di evasione, oltre che di omicidio, crimine per il quale era finito in carcere. Arciuli infatti si trovava in carcere per l'omicidio di Gaetano Spera nel 2015.(Ren)