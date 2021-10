Omicidio Sacchi: le versioni di Valerio Del Grosso, prima accusa Pirino e poi lo scagiona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha cambiato nettamente idea sulla posizione di Paolo Pirino nell'omicidio di Luca Sacchi e dovrà spiegare perché. Il 27 novembre 2019 Valerio Del Grosso diceva "io mi devo fa’ l’ergastolo e te voi prende’ e uscì" (io mi devo fare l'ergastolo e tu vuoi uscire, ndr), poi in udienza lo scagionò completamente. Del Grosso, principale imputato nel processo in corte d'assise a Roma, dovrà spiegare perché, a distanza di un anno e mezzo, ha ribaltato il suo parere sulle responsabilità del complice. La prima occasione utile per chiarire sarà certamente quella dell'udienza in cui si dovrà confrontare faccia a faccia con Marcello De Propris, il giovane che avrebbe dovuto fornire la droga e invece gli ha dato l'arma con cui poi Del Grosso ha sparato e ucciso il personal trainer. Anche su De Propris, Del Grosso ha cambiato completamente idea. (segue) (Rer)