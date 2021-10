Omicidio Sacchi: le versioni di Valerio Del Grosso, prima accusa Pirino e poi lo scagiona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda è quella dell'omicidio del 24enne Luca Sacchi avvenuta la sera del 23 ottobre 2019 nel quartiere Colli Albani a Roma. Nel corso di una compravendita di droga organizzata da Giovanni Princi, condannato a 4 anni in un processo stralcio, e secondo l'accusa anche dalla fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk, che nel processo è imputata ma anche parte civile, Del Grosso e Pirino, invece di consegnare i 15 chili di marijuana, decisero di rapinare i compratori dei 70 mila euro. Pirino con una mazza da baseball avrebbe aggredito Anastasiya. Luca, intervenuto in difesa della ragazza, è stato ucciso da un colpo di pistola sparato alla nuca da Del Grosso con l’arma che avrebbe ricevuto da Marcello De Proris. La pistola, secondo i pm, sarebbe stata di proprietà di Armando De Propris, padre di Marcello. Tutti sono imputati a vario titolo nel processo che si sta tenendo in corte d'assise a Roma. (segue) (Rer)