Omicidio Sacchi: le versioni di Valerio Del Grosso, prima accusa Pirino e poi lo scagiona (3)

- Il cambio di versione di Valerio del Grosso nei confronti della posizione di Paolo Pirino è emerso in alcune intercettazioni ambientali registrate dalle forze dell'ordine in un altro procedimento penale che la procura, e alcune delle difese, hanno chiesto di acquisire agli atti del processo in corso. Una istanza fortemente contrastata da una parte delle difese ma la corte ha deciso per accogliere quelle intercettazioni in cui Del Grosso, mentre parla con il padre dice "no, no, gliel’ho detto" - Del Grosso parla di Pirino - La cosa se andava bene, era trenta e trenta; non è ita bene, mo’ non è che io mi devo fa’ l’ergastolo e te voi prende’ e uscì. Io mi accollo quello che mi devo accollare, te ti accolli quello che ti devi accollare". Come a dire che i due, prima della rapina, avessero concordato di dividere il bottino e le responsabilità. "'Ho capito, fra, ma se uno si può salvare...' -gli avrebbe detto Pirino e lui- Ancora? Gli ho detto: 'Ma che te stai a credere alle favole che te dice l’avvocato tuo?', gli ho detto. Se pensa che... l’avvocato suo gli ha detto 'Valerio fa la dichiarazione che dice che tu eri all’oscuro'... ma non sta né in cielo, né in terra, ma come fai?". (segue) (Rer)