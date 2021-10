Omicidio Sacchi: le versioni di Valerio Del Grosso, prima accusa Pirino e poi lo scagiona (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, nel corso del suo esame da imputato nel processo, è andata proprio così, Del Grosso ha raccontato che Pirino non sapesse nulla della pistola e che era passato a prenderlo poco prima della consegna della droga informandolo della rapina solo poco prima di compierla". Situazione inversa per Marcello De Propris. Sempre Del Grosso al padre, il 4 dicembre 2019, diceva "pure a Marcello, che ca.... c’entra?". Nel suo esame, invece, ha sconfessato la versione del complice secondo cui la pistola gliela aveva data scarica e al fine di venderla, sostenendo che oltre all'arma, Marcello De Propris, gli aveva dato anche i proiettili proprio per compiere la rapina finita poi in omicidio. Ecco perché la necessità del confronto tra i due, durante il quale, Del Grosso dovrà anche spiegare il motivo dei suoi ripensamenti. (Rer)