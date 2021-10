Catalogna: ex presidente Puigdemont, Erc non tratti la mia situazione con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha chiesto a Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) di non negoziare la sua situazione personale con il governo centrale "né al tavolo del dialogo né in altri spazi bilaterali" in quanto non cerca "nessun indulto" e "non crede che questa opzione porti una soluzione al conflitto". Lo ha sostenuto lo storico leader di Uniti per la Catalogna in un articolo d'opinione pubblicato sul quotidiano catalano "El Punt Avui", chiedendo al presidente della Generalitat, Pere Aragones, di rispettare la sua decisione "nel caso in cui abbia avuto o sia tentato di includere questa via d'uscita personale nei colloqui che sta tenendo con l'esecutivo centrale. Puigdemont ha ribadito che l'indulto, recentemente concesso a diversi leader indipendentisti non dà risposta alla "vittime della repressione" dello Stato spagnolo a differenza dell'amnistia. "Chiedo che nessuno parli per noi, che non interferiscano nella nostra strategia cercando scorciatoie che noi non vogliamo", ha rimarcato Puigdemont. (Spm)