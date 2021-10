Libia: Comitato nazionale diritti umani invita governo a tutelare migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per i diritti umani in Libia ha chiesto in una lettera inviata al primo ministro Abdulhamid Dabaiba, il rispetto della legge, la tutela dei diritti umani e la salvaguardia della dignità dei migranti irregolari in ogni momento e circostanza, attraverso l'attuazione di operazioni di sicurezza in conformità con i quadri legali. Il Comitato ha avvertito in merito alle ripercussioni della continua sospensione dei voli di rimpatrio volontario e dell'evacuazione umanitaria dei migranti, soprattutto alla luce del sovraffollamento dei centri di detenzione, auspicando un intervento urgente di Dabaiba e sollecitando il ministero dell'Interno a non usare la forza che costituisce una violazione del diritto nazionale e internazionale, nonché dei diritti umani. Nella sua lettera, il Comitato ha chiesto a Dabaiba di aprire un'indagine completa sulle circostanze della decisione del capo del dipartimento della migrazione illegale di sospendere i voli di rimpatrio volontario e l'evacuazione umanitaria dei migranti. (Lit)