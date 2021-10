Libia-Onu: inviato Al Sunni informa sottosegretario generale Nazioni Unite su sfide processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante della Libia presso le Nazioni Unite, Taher al Sunni, ha discusso con il sottosegretario generale Onu per gli Affari politici, Rosemary DiCarlo, a New York, degli sviluppi della situazione del Paese e le sfide del processo politico in corso. Lo ha riferito il quotidiano "Al saa 24" specificando che Al Sunni ha incontrato Rosemary prima dell'inizio di una conferenza per sostenere l'iniziativa per la stabilità della Libia a Tripoli prevista a fine di ottobre. Le due parti hanno discusso i modi per migliorare le prestazioni della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per sostenere il Comitato militare congiunto e preservare la road map stilata per organizzare le elezioni il 24 dicembre prossimo. (Lit)