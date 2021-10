Taiwan: Forze armate lanciano programma in risposta alla "guerra cognitiva" della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Taiwan rafforzeranno l'addestramento del personale militare, introducendo un corso contro la disinformazione teso a contrastare la “guerra cognitiva della Cina”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, a margine di un’audizione parlamentare in cui ha illustrato la risposta delle Forze armate di Taipei alle intensificate pressioni militari di Pechino. Le dichiarazioni di Chiu giungono dopo che il portavoce dell’ufficio di Pechino per gli Affari di Taiwan, Ma Xiaoguang, ha affermato che le simulazioni di sbarco recentemente condotte dalle Forze armate cinesi hanno avuto come “solo” obiettivo i separatisti e le ingerenze esterne nella questione taiwanese. La Cina dovrebbe comprendere che “i proiettili non discriminano in base all’affiliazione politica” ha replicato il ministro Chiu, ma coinvolgono le nazioni nella loro interezza. “Il dovere dell’Esercito è di proteggere tutte le persone a Taiwan contro le minacce alla sicurezza nazionale” e fare in modo che “possano vivere la propria vita in un ambiente libero e democratico”, ha aggiunto il ministro. (Cip)