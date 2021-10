Covid: Fondazione Gimbe, calano contagi, ricoveri in terapia intensiva e decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 6-12 ottobre, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi di Covid-19 (18.209 vs 21.060) e dei decessi (266 vs 311). In calo anche i casi attualmente positivi (82.546 vs 90.299), le persone in isolamento domiciliare (79.511 vs 86.898), i ricoveri con sintomi (2.665 vs 2.968) e le terapie intensive (370 vs 433). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 266 (-14,5 per cento), di cui 25 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: -63 (-14,5 per cento); ricoverati con sintomi: -303 (-10,2 per cento); isolamento domiciliare: -7.387 (-8,5 per cento); nuovi casi: 18.209 (-13,5 per cento); casi attualmente positivi: -7.753 (-8,6 per cento). "Ormai da 6 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – a livello nazionale si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Solo in tre Regioni (Calabria, Molise, Piemonte) si rileva un incremento percentuale dei contagi, ma con numeri assoluti molto bassi". Scendono a 12 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti e nessuna conta oltre 150 casi per 100.000 abitanti. In calo anche i decessi: 266 negli ultimi 7 giorni (di cui 25 riferiti a periodi precedenti), con una media di 38 al giorno rispetto ai 44 della settimana precedente. (segue) (Ren)