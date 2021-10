Regno Unito: ministro Javid, misure prevenzione Covid stanno funzionando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, ha fatto sapere che le misure contro il Covid-19 stanno funzionando nel Paese nonostante il numero dei casi in rialzo. Come riporta l'emittente "Sky News", il ministro ha detto in un'intervista: "Tutto sommato la situazione è abbastanza stabile in questo momento. I numeri sono un po' in rialzo nelle ultime settimane ma le nostre misure di prevenzione stanno funzionando". Gli ultimi dati aggiornati a ieri, mercoledì 13 ottobre, mostrano 42.776 nuovi contagi nel Paese - il numero più elevato da metà luglio - e 136 morti. (Rel)