Imprese: Cnh Industrial debole a Piazza Affari dopo annuncio chiusura siti produttivi ad ottobre

- Il titolo di Cnh Industrial parte debole a Piazza Affari, in controtendenza dopo che nella tarda serata di ieri la società ha diffuso una nota annunciando che chiuderà temporaneamente (per non più di otto giorni lavorativi) diversi dei propri siti produttivi in Europa, a fronte delle interruzioni alla catena di fornitura e della carenza di componenti chiave come i semiconduttori. Nello specifico, il titolo è in calo dello 0,5 per cento a 13,995 euro. Cnh Industrial, si legge nella nota della società, rivede “costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile, e rimane impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di risponde alla continua e forte domanda”. (Rin)