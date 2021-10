© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mia giunta “confermo l’assessore alle periferie. Servono gli stessi servizi in tutti i quartieri. Dobbiamo portare trasporti, scuole, biblioteche ma soprattutto innovazione tecnologica perché diventino attrattive per le imprese, creare lavoro e futuro per il Paese”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto a Rai news24.(Rer)