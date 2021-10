Vaccino: Rasi, mancano all'appello 4 milioni di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al target che si voleva raggiungere, mancano all’appello del vaccino “almeno i 4 milioni di lavoratori, perché rappresentano la parte attiva, quella più importante nella circolazione del virus, e qualche persona sopra i 60 anni, che sono la categoria a rischio di intasare gli ospedali". Lo ha detto a SkyTg24 Guido Rasi, consulente del Commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. "Poi sotto i 12 anni bisogna vedere cosa succede, per ora sembra che la scuola stia tenendo. È chiaro che se il 90 per cento della popolazione attiva sopra i 12 anni fosse vaccinata in maniera omogenea potremmo anche decidere che potrebbe bastare, bisogna sempre vedere i numeri, però la stima è verosimile”, ha aggiunto. (Rin)