Roma 2021: Michetti, giunta alla pari tra uomini e donne ma primo requisito è competenza

- “L’esecutivo sarà alla pari tra uomini e donne ma al centro ci deve essere il merito e alla competenza”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto a Rai news24 in merito al numero di donne che saranno presenti nella sua giunta. “Noi rappresentiamo una proposta nuova. Abbiamo deciso che chi si occuperà di qualcosa dovrà avere almeno 30 anni di esperienza in quel settore. Sarà una squadra di competenti”. (Rer)