© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti è “contento” del sostegno espresso oggi dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi “Essere apprezzato da una persona che ha dimostrato di saper fare qualcosa nel paese sia come imprenditore che come leader politico mi fa molto piacere”. Lo ha detto intervenuto a Rai news24.(Rer)