Russia-Ue: ministero Esteri, Mosca risponderà all'estensione delle sanzioni su Crimea

- La Russia risponderà all'estensione delle sanzioni imposte dall'Unione europea contro Mosca per via dell'annessione della Crimea dall'Ucraina. Lo ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in un briefing. Lunedì 11 ottobre il Consiglio europeo ha ampliato l'elenco delle sanzioni personali contro otto nuovi individui e organizzazioni russe e ucraine "per aver compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina". (Rum)