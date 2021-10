Indo-Pacifico: ambasciatore sudcoreano Lee, gli Usa non intendono ampliare il Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno intenzione di estendere il Quad, il forum di sicurezza quadrilaterale per l'Indo-Pacifico che include anche Giappone, India e Australia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Corea del Sud negli Usa, Lee Soo-hyuck, nel corso di una audizione parlamentare tenutasi ieri, 13 ottobre. Lee ha risposto così alla domanda di un parlamentare dell'opposizione conservatrice in merito alla possibilità che Washington possa offrire alla Corea del Sud l'adesione all'iniziativa regionale, tesa a contenere le ambizioni strategiche della Cina. L'ambasciatore ha spiegato di aver sondato in proposito funzionari del governo Usa il mese scorso, a margine del summit del Quad organizzato dalla Casa Bianca a Washington. Secondo l'ambasciatore, il dibattito in merito ad una possibile adesione di Seul al Quad è prematuro, data l'assenza di un invito formale da parte di Washington. (segue) (Git)