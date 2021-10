Siria: quattro morti per presunti raid israeliani su base aerea a Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un raid missilistico israeliano ha colpito l’aeroporto militare della base T4 nella campagna orientale di Homs, in Siria, causando la morte di quattro membri delle milizie filo-iraniane. Lo sostiene l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), gruppo di attivisti dell’opposizione di base a Londra e con una fitta rete di fonti sul terreno, secondo il quale la base T4 è usata dalle milizie come deposito di droni. L’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, ha confermato che "il nemico israeliano ha lanciato missili intorno alle ore 23:34 nell’area di Palmira, provocando la morte di un militare e il ferimento di altri tre”. Secondo la fonte, la difesa antiaerea siriana ha risposto all’attacco abbattendo “la maggior parte” dei missili israeliani. Le Forze di difesa israeliane (Idf) non hanno confermato né commentato la notizia. Lo scorso 9 ottobre, un attacco missilistico israeliano sulla stessa base aerea ha ucciso due combattenti filo-iraniani, ha riferito il Sohr.(Res)