Fmi: capo economista Gopinath, austerità prematura danneggerebbe ripresa

- Politiche economiche di “austerità prematura” danneggerebbero la ripresa dalla crisi del coronavirus, sia in Germania sia nell'Ue. È quanto affermato dalla capo economista del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gita Gopinath, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo Gopinath, la Germania dovrebbe applicare il “freno al debito”, previsto dalla sua Costituzione, in maniera flessibile. Al riguardo, la capo economista del Fmi ha osservato che “gli investimenti nelle tecnologie verdi e nella digitalizzazione sono essenziali per creare una crescita sostenibile”. Pertanto, ha infine evidenziato Gopinath, la Germania necessita di “maggiori investimenti” e dovrebbe “fare un'eccezione al freno al debito”. (segue) (Geb)