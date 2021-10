Fmi: capo economista Gopinath, austerità prematura danneggerebbe ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa flessibilità di bilancio è altrettanto importante per far uscire l'Ue dalla crisi del coronavirus, adattando il Patto di stabilità e crescita a una realtà economica mutata dalla sua adozione nel 1997. “Serve una riforma”, secondo Gopinath. Per la capo economista del Fmi, fino a quando gli Stati membri non avranno concordato la modifica dei parametri di Maastricht, è importante “consentire un consolidamento del bilancio più lento” nell'Ue. A causa della pandemia di Covid-19, ha osservato Gopinath, i Paesi dell'Unione europea hanno accumulato “ingenti debiti”. Pertanto, secondo l'economista, “costringere i governi a ridurre molto rapidamente questo disavnzo per rispettare le vecchie regole” del Patto di stabilità e crescita sarebbe “controproducente”. (Geb)