Germania: Ifo, da tassa minima globale entrate per 5-6 miliardi di euro all'anno

- La Germania potrebbe ottenere entrate per 5-6 miliardi di euro all'anno dall'imposta minima globale del 15 per cento sulle grandi imprese, senza dover aumentare le tasse. È quanto si apprende da uno studio dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il fisco tedesco potrebbe raccogliere ogni anno tra i 4,8 e 5,2 miliardi di euro con l'imposta minima globale. Nel medio-lungo periodo, tale ammontare potrebbe crescere a 6-6,4 miliardi di euro. Tutto questo senza che il governo federale debba inasprire la pressione fiscale. Al riguardo, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato: “Dobbiamo assicurarci che il panettiere all'angolo non abbia la sensazione di pagare più tasse di un'azienda globale”. Negoziata in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e di G20, l'imposta minima globale al 15 per cento dovrebbe essere applicata dal 2023 a tutte le aziende attive a livello internazionale con un fatturato annuo di oltre 750 milioni di euro. (Geb)