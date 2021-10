Germania: istituti economici correggono al ribasso previsioni crescita 2021, 2,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinque maggiori istituti economici tedeschi hanno corretto al ribasso le previsioni congiunte sulla crescita della Germania per il 2021, portandole al 2,4 dal 3,7 per cento stimato in primavera. Nel prossimo anno, l'espansione del Pil dovrebbe invece essere migliore del previsto, salendo dal 3,9 al 4,8 per cento. Nel 2023, il risultato è stimato a circa il 2 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli istituti considerano l'offerta carente su scala globale come il principale ostacolo che rallenta la crescita della Germania. Le previsioni, che verranno pubblicate domani 14 ottobre, sono state elaborate da Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), Istituto per la ricerca economica di Halle (Iwh) e Istituto Leibniz per la ricerca economica di Essen (Rwi).(Geb)