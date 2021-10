Regno Unito: ministra Trevelyan, entusiasta dell'avvio colloqui bilaterali con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per il Commercio internazionale, Anne-Marie Trevelyan, è appena reduce dal primo G20 nel suo nuovo ruolo: "È stato molto positivo - dice a "Il Sole 24 Ore" - sentire lo stesso chiaro messaggio da tutti, la stessa determinazione a lavorare insieme per riformare e rafforzare la Wto. Le prospettive sono positive e il direttore generale Ngozi Okonjo-Iweala sta già lavorando con grande energia in vista del MC12, la Conferenza ministeriale a Ginevra a fine anno". Poi spiega cosa si attende dalla nuova partnership appena annunciata tra Italia e Regno Unito per promuovere export e investimenti: "Sono molto entusiasta dell'avvio dei colloqui bilaterali con l'Italia. Abbiamo già rapporti strettissimi, naturalmente, dato che l'Italia è per noi il nono partner commerciale e il Regno Unito è il quinto mercato per l'export italiano. Lo scorso anno l'interscambio ha superato i 34 miliardi di sterline. Possiamo però fare molto di più su fronti come tecnologia e digitale, sicurezza e difesa e scambi commerciali". "Quest'anno - aggiunge - con la presidenza italiana del G20 e la presidenza britannica del G7 abbiamo avuto la possibilità di cooperare da vicino su temi di grande importanza e di organizzare insieme il vertice sul clima Cop26, quindi la partnership è il proseguimento naturale di questa collaborazione. In futuro ci saranno colloqui formali a livello ministeriale ogni anno. La settimana prossima sarò lieta di ospitare a Londra il ministro Di Maio al G7 del Commercio e approfondiremo i contenuti dell'intesa". (segue) (Res)