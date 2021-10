Regno Unito: ministra Trevelyan, entusiasta dell'avvio colloqui bilaterali con Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo principale del Regno Unito post-Brexit è un accordo commerciale con gli Stati Uniti, ma il presidente Biden ha messo in chiaro che non è una priorità. "Penso che sia realistico arrivare alla firma dell'accordo nel 2024. La prima persona con cui ho parlato dopo la nomina è stata Katherine Tai, rappresentante al Commercio Usa, che ho rivisto a Sorrento. Sappiamo che il presidente Biden vuole concentrarsi sulle questioni interne e quindi attendiamo il via libera della Casa Bianca per avviare negoziati formali". "Nel frattempo però - conclude Trevelyan - ci portiamo avanti, lavoriamo sui diversi settori con la controparte Usa e facciamo progressi, in modo da essere pronti poi a concludere un grande accordo, ambizioso e onnicomprensivo". (Res)