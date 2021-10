Green Pass: Berlusconi, strumento perfezionabile ma ha funzionato bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piazze si stanno scatenando ma secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si tratta di "qualche migliaio di persone in buona fede e di qualche centinaio di scalmanati e di agitatori professionisti". "Gli uni - spiega al "Messaggero" - vanno convinti e rassicurati, gli altri vanno perseguiti con il massimo rigore. Ma dobbiamo tenere presente che parliamo di un'esigua minoranza, la grande maggioranza degli italiani non va in piazza, va a vaccinarsi, se non l'ha già fatto". Domani entra in vigore il Green pass obbligatorio per lavorare. "Il Green pass è lo strumento che abbiamo scelto per ripristinare gradualmente la normalità. Naturalmente è uno strumento perfezionabile. Sino ad oggi, però, ha funzionato bene: sta consentendo al nostro Paese di rimettersi in moto e a noi tutti di tornare a una certa dose di socialità in sicurezza. Comprendo le preoccupazioni nei lavoratori e nelle aziende più piccole, ma non dobbiamo dimenticare che l'unica alternativa è l'obbligo vaccinale che, del resto, noi di Forza Italia abbiamo proposto sin dall'inizio". (segue) (Res)