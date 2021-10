Green Pass: Berlusconi, strumento perfezionabile ma ha funzionato bene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza estremista potrebbe contagiare la gente normale, preoccupata per la crisi economica e sociale derivante dalla fase Covid, e l'Italia possa precipitare in una nuova fase di terrore: "Non siamo negli anni Settanta, fortunatamente, però non bisogna mai abbassare la guardia, la violenza va sempre isolata e combattuta con il massimo rigore. Per questo ho espresso solidarietà alla Cgil, chiamando personalmente il segretario Landini. Siamo politicamente lontani, ma la libertà, la democrazia, la tolleranza sono un patrimonio comune". "Un patrimonio - aggiunge il presidente - che del resto appartiene a tutti gli italiani, che nella stragrande maggioranza hanno dimostrato, anche in questi mesi difficili, di essere un popolo responsabile. Proprio per questo abbiamo un grande dovere nei confronti dei nostri connazionali: fare tutto il possibile, dal punto di vista sanitario ed economico, per uscire da questa situazione nei tempi più brevi". "Mi pare - conclude Berlusconi - che, grazie alla campagna vaccinale e ai provvedimenti economici del governo - molti dei quali assunti su nostra indicazione - si possa finalmente essere ottimisti". (Res)