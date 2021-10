Green Pass, ministra Messa, tamponi gratis per studenti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso della studentessa di Bologna che è entrata senza green pass è un caso isolato: ci sono altri studenti che non vogliono o sono contrari al green pass, non possiamo negarlo. Ma sono una piccola minoranza rispetto a quelli che vogliono tomare in presenza": la ministra dell'Università Cristina Messa, in una intervista al "Corriere della Sera" cerca di fare il punto all'indomani della protesta della studentessa al secondo anno di Filosofia a Bologna. Solo un caso che ha fatto scalpore: "Sì, e lei è stata ingiustamente insultata, cosa che naturalmente non condivido. Ma fa meno scalpore la massa di ragazzi e ragazze che senza remore hanno deciso di farsi un vaccino senza averne bisogno, non per tutelare se stessi, ma per i più anziani e i più fragili, e per la necessità di tornare in presenza". (segue) (Res)