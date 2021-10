Green Pass, ministra Messa, tamponi gratis per studenti fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università è stata tra le prime a introdurre l'obbligatorietà, scatenando anche proteste di personaggi noti come Alessandro Barbero. "Anche lui voleva tornare in presenza. Come tutti. L'università dal vivo ha un valore aggiunto incredibile, anche per i docenti. Quello che abbiamo fatto è garantire una presenza in sicurezza. Non si tratta di dare giudizi, ma di convincere quelli che oppongono obiezioni ragionevoli. Se hanno timore, o sono influenzati dalle fake news, abbiamo il dovere di responsabilizzarli". La ministra ritiene che addossare il costo dei tamponi allo Stato per tutti i lavoratori è insensato: "Lo ribadisco: è insostenibile. Gli studenti però sono un'altra categoria, e hanno diritto allo studio. Tra l'altro i non vaccinati sono pochi, intorno al 10 per cento. Ai fragili che non possono vaccinarsi ad esempio darei il tampone gratis, agii altri non so: ma bisogna procedere con gradualità, ed evitare asimmetrie. Vediamo prima come va il rientro dei lavoratori. Non vorrei ci fossero ulteriori polemiche", ha concluso Messa. (Res)