Difesa: Guerini, Nato resta punto di riferimento, al lavoro per adattarsi a nuovi scenari

- La Nato è e resta il punto di riferimento per la Difesa italiana e il vertice del 2022 a Madrid sarà cruciale per l’adattamento dell’Alleanza al nuovo scenario globale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell’audizione davanti alle commissioni di Senato e Camera sul documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2021-2023. Guerini ha sottolineato poi l’impegno dell’Italia per il rafforzamento della cooperazione tra Alleanza atlantica e Ue nell’ottica della “complementarietà”. L’Italia, ha evidenziato Guerini, è impegnata nel processo per l’adattamento della Nato all’evoluzione dello scenario geopolitico. “La nostra attenzione alle dinamiche del fianco sud è essenziale”, ha detto Guerini secondo cui “dobbiamo essere protagonisti” in quanto nel Mediterraneo allargato vi sono “le sfide meno intellegibili e per questo più pericolose”, a conferma “dell’importanza strategica” dell’area come “tessuto connettivo” tra nord e sud. (Res)