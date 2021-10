Indonesia: Covid. riaperte isole turistiche di Batam e Bintan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Indonesia hanno riaperto da oggi i flussi turistici verso le isole di Batam e Bintan, nel contesto del piano di graduare riapertura del Paese dopo la recente ondata pandemica. L’Indonesia, la più grande economia del Sud-est asiatico, ha deciso di consentire l’ingresso nel territorio nazionale da 18 Paesi e di ridurre da otto a cinque giorni il periodo di quarantena per i visitatori. Lo ha annunciato Luhut Pajaitan, ministro degli Affari marittimi e degli Investimenti con delega per la gestione dell’emergenza pandemica, senza tuttavia precisare quali sono i 18 Paesi. L’esecutivo di Giacarta aveva già deciso di riprendere ad accettare le richieste di visto e di riaprire i siti turistici di Bali. L’allentamento delle misure restrittive sarà applicato ai visitatori pienamente vaccinati, che hanno copertura assicurativa per il Covid-19 e che provengono da Paesi nei quali il tasso di positività è inferiore al 5 per cento. (Fim)