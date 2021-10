Difesa: Guerini, tassello essenziale per Europa più politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa è un “tassello fondamentale” per un’Europa più politica e in grado di perseguire l’autonomia strategica. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell’audizione davanti alle commissioni di Senato e Camera sul documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2021-2023. Secondo Guerini, l’autonomia strategica per l’Ue è “un’opportunità” per affermarsi come attore globale. “Il lavoro sulla bussola strategica rappresenta una grande opportunità per l’Unione”, ha sottolineato Guerini secondo cui non serve un “accordo al ribasso” ma serve ambizione. Il ministro ha quindi menzionato la cooperazione nell’ambito della così detta Pesco 4, ovvero la cooperazione rafforzata tra Italia, Francia, Spagna e Germania. “La Pesco 4 è il vero riferimento per le iniziative della difesa”, ha detto il ministro.(Res)