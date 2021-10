Germania: sindacato Ver.di, aumentare salari contro rialzo inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione dei sindacati dei servizi tedesca (Ver.di), Frank Werneke, ha dichiarato che in Germania sono necessari aumenti “chiaramente evidenti” dei salari reali, in modo che i lavoratori e le loro famiglie possano assorbire il rialzo dell'inflazione. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, per Werneke l'incremento dei prezzi di generi alimentari, energia e carburanti colpirebbe principalmente le fasce di reddito medi e basse. (Geb)