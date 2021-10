Giappone: Tokyo istituirà un "fondo per i vaccini" da 4,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone intende istituire un fondo da 500 miliardi di yen (4,4 miliardi di dollari) per sostenere lo sviluppo nazionale di vaccini e farmaci innovativi contro le malattie infettive, nel contesto del primo pacchetto di spesa approvato sotto la guida del primo ministro Fumio Kishida. Lo hanno anticipato fonti governative citate dalla stampa giapponese. Kishida si è impegnato a rafforzare la risposta del Paese alle emergenze sanitarie, e l'idea di un fondo a sostegno della ricerca farmacologica è maturato in considerazione dei ritardi delle aziende giapponesi nello sviluppo di vaccini sperimentali contro la Covid-19. Una bozza del piano menzionata dall'agenzia di stampa "Kyodo" enuncia l'obiettivo di fare del Giappone "una base di ricerca e sviluppo di eccellenza globale per i vaccini". Il prossimo piano di spesa dovrebbe essere formalmente approvato all'indomani delle elezioni generali del 31 ottobre, e prevede tra le altre misure anche l'aggiunta di 600 miliardi di yen al "fondo universitario" per la ricerca scientifica e tecnologica, che ammonterà a 4.500 miliardi di yen (circa 40 miliardi di dollari) e la cui inaugurazione è prevista per marzo 2022. (segue) (Git)